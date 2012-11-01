Джокович не сдержал эмоций, взяв у Рублёва розыгрыш, дважды приняв мяч в шпагате (+видео)

Сегодня, 18:11 12 | Теннис





Принимая подачу Рублёва, Джокович вытащил два удара в шпагате. «Защита Джоковича безумна», — прокомментировали действия серба в ATP.



В итоге Джокович уверенно обыграл Рублёва со счётом





Первая ракетка мира серб Новак Джокович эмоционально отреагировал на победу в тяжелейшем розыгрыше в матче с россиянином Андреем Рублёвым во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).Принимая подачу Рублёва, Джокович вытащил два удара в шпагате. «Защита Джоковича безумна», — прокомментировали действия серба в ATP.В итоге Джокович уверенно обыграл Рублёва со счётом 6:3, 6:2 и досрочно вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP.

По материалам: Чемпионат