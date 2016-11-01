Итоговый турнир ATP. Джокович победил Рублёва и досрочно вышел в полуфинал

Льюису Хэмилтону посоветовали еще раз поменять мотор 0 | Формула-1
Рублёв о поражении от Новака Джоковича: Я допускал много глупых и несвойственных для себя ошибок 43 | Теннис
Джокович не сдержал эмоций, взяв у Рублёва розыгрыш, дважды приняв мяч в шпагате (+видео) 63 | Теннис
Бриедис - о Канело: Там работает фармацевтика – попробуйте поехать в Мексику и взять у него допинг-тест 68 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Ноябрь 2021 (321)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
Июль 2021 (308)
Июнь 2021 (540)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.