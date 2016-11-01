Итоговый турнир ATP. Джокович победил Рублёва и досрочно вышел в полуфинал

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников

В Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.В матче второго тура Зеленой группы первая ракетка мира, 34-летний сербобыграл 24-летнего россиянина, занимающего в мировом рейтинга пятое место, со счетом 6:3, 6:2.За 1 час 8 минут игрового времени Джокович реализовал четыре брейк-пойнта из четырех, выполнил 14 эйсов и ни разу не ошибся на подаче. На счету Рублёва один брейк, шесть эйсов и одна двойная ошибка. Между собой теннисисты играли впервые.Для Новака это вторая победа на турнире и он досрочно обеспечил себе место в плей-офф.В заключительном третьем туре Джокович сыграет с британцем Кэмероном Норри, который заменит грека Стефаноса Циципаса, снявшегося с турнира из-за травмы.Рублёв в третьем туре встретится с норвежцем Каспером Руудом.Напомним, по результатам группового этапа в плей-офф выйдут по два теннисиста из каждой группы. Финальный матч состоится 21 ноября.Новак Джокович (Сербия, 1) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – 6:3, 6:21. Новак Джокович (Сербия, 1) – 2 победы/0 поражений (сеты 4-0), (геймы 25-13)2. Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1/1 (2-2), (18-203. Стефанос Циципас (Греция, 4) – 0/1 (0-2), (8-12)4. Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 0/1 (0-2), (8-13)5. Кэмером Норри (Великобритания) – 0/0 (0-0), (0-0)