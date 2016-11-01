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Итоговый турнир ATP. Джокович победил Рублёва и досрочно вышел в полуфинал
Итоговый турнир ATP. Джокович победил Рублёва и досрочно вышел в полуфиналВ Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.

В матче второго тура Зеленой группы первая ракетка мира, 34-летний серб Новак Джокович обыграл 24-летнего россиянина Андрея Рублёва, занимающего в мировом рейтинга пятое место, со счетом 6:3, 6:2.

За 1 час 8 минут игрового времени Джокович реализовал четыре брейк-пойнта из четырех, выполнил 14 эйсов и ни разу не ошибся на подаче. На счету Рублёва один брейк, шесть эйсов и одна двойная ошибка. Между собой теннисисты играли впервые.

Для Новака это вторая победа на турнире и он досрочно обеспечил себе место в плей-офф.

В заключительном третьем туре Джокович сыграет с британцем Кэмероном Норри, который заменит грека Стефаноса Циципаса, снявшегося с турнира из-за травмы.

Рублёв в третьем туре встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, по результатам группового этапа в плей-офф выйдут по два теннисиста из каждой группы. Финальный матч состоится 21 ноября.

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты.  Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников
Зеленая группа. 2-й тур.
Новак Джокович (Сербия, 1) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – 6:3, 6:2

Турнирное положение в Зеленой группе
1. Новак Джокович (Сербия, 1) – 2 победы/0 поражений (сеты 4-0), (геймы 25-13)
2. Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1/1 (2-2), (18-20
3. Стефанос Циципас (Греция, 4) – 0/1 (0-2), (8-12)
4. Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 0/1 (0-2), (8-13)
5. Кэмером Норри (Великобритания) – 0/0 (0-0), (0-0)
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