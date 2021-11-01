Итоговый турнир WTA. Победа Контавейт над Саккари: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 09:29 0 | Теннис / Видео





Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (№8 WTA) вышла в финал турнира после победы в трех сетах над представительницей Греции Марией Саккари (№6 WTA) со счетом

Анетт впервые в карьере принимает участие в Итоговом турнире WTA. В финале ей предстоит скрестить ракетки с испанкой







В Гвадалахаре (Мексика) продолжается Итоговый турнир WTA.Эстонская теннисистка(№8 WTA) вышла в финал турнира после победы в трех сетах над представительницей Греции(№6 WTA) со счетом 6:1, 3:6, 6:3 Анетт впервые в карьере принимает участие в Итоговом турнире WTA. В финале ей предстоит скрестить ракетки с испанкой Гарбинье Мугурусой