Итоговый турнир WTA. Победа Мугурусы над Бадосой: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 09:14 10 | Теннис / Видео

Гарбинье Мугуруса (№5 WTA) обыграла свою соотечественницу Паулу Бадосу (№10 WTA) со счетом

Мугуруса впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира.

В Гвадалахаре (Мексика) продолжается Итоговый турнир WTA. В первом полуфинальном матче испанская теннисистка(№5 WTA) обыграла свою соотечественницу(№10 WTA) со счетом 6:3 6:3 Мугуруса впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира.