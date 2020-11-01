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Итоговый турнир ATP. Заменивший Берреттини Синнер обыграл Хуркача
Итоговый турнир ATP. Заменивший Берреттини Синнер обыграл ХуркачаВ Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.    

В рамках второго тура группового этапа 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий в рейтинге ATP 11-е место, одержал победу в стартовом для себя матче против девятой ракетки мира, 24 летнего поляка Хуберта Хуркача со счетом 6:2, 6:2.
Отметим, что Синнер заменил соотечественника Маттео Берреттини, получившего травму мышц живота.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Синнер взял четыре подачи соперника, пять раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. Хуркач не сумел реализовать ни одного из пяти своих брейк-пойнтов, сделал пять эйсов и обошелся без двойных ошибок. В их личном противостоянии итальянец вышел вперед – 2:1.

В заключительном туре Красной группы Синнеру предстоит сразиться с действующим чемпионом турнира, россиянином Даниилом Медведевым, который уже одержал две победы и досрочно обеспечил себе место в полуфинале.  

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты.  Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников
Красная группа. 2-й тур.
Янник Синнер (Италия) – Хуберт Хуркач (Польша, 7) – 6:2, 6:2

Турнирное положение в Красной группе
1. Даниил Медведев (Россия, 2)– 2 победы/0 поражений (сеты 4-2), (геймы 37-30)
2. Александр Зверев (Германия, 3) – 1/1 (2-2), (24-25)
3. Янник Синнер (Италия) – 1/0 (2-0), (12-4)
4. Хуберт Хуркач (Польша, 7) – 0/2 (1-4), (18-30)
5. Маттео Берреттини (Италия, 6) – 0/1 (0-1), (6-8)
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