Зверев прокомментировал поражение от Медведева на Итоговом чемпионате ATP в Турине

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Третья ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал



«Это не такой турнир, как все остальные. Я ещё не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул – так что я думаю об этом. Конечно, я хотел победить, в этом нет никаких сомнений. Проиграл 6:8 на решающем тай-брейке. Но турнир ещё не окончен. Если я обыграю Хуркача, то смогу выйти из группы. Я готов играть. Готов в четверг бороться с Хуби – для меня это будет решающий матч. Жду с нетерпением. Всё по-прежнему в моих руках», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.



Итоговый турнир ATP. Медведев обыграл Зверева: обзор матча группового этапа (видео)

После этого Зверев удивился, узнав, что заменивший в сетке Маттео Берреттини Янник Синнер имеет шансы на выход в плей-офф.



«Каковы правила? Синнер не может претендовать на полуфинал, верно? Я думал, что для этого нужно обязательно сыграть все три матча. Это правило? Разве это не правило? Даже не знаю. Он может? Хорошо. Он все ещё может пройти в плей-офф», — сказал немец. Третья ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал поражение в матче с россиянином Даниилом Медведевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).«Это не такой турнир, как все остальные. Я ещё не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул – так что я думаю об этом. Конечно, я хотел победить, в этом нет никаких сомнений. Проиграл 6:8 на решающем тай-брейке. Но турнир ещё не окончен. Если я обыграю Хуркача, то смогу выйти из группы. Я готов играть. Готов в четверг бороться с Хуби – для меня это будет решающий матч. Жду с нетерпением. Всё по-прежнему в моих руках», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.После этого Зверев удивился, узнав, что заменивший в сетке Маттео Берреттини Янник Синнер имеет шансы на выход в плей-офф.«Каковы правила? Синнер не может претендовать на полуфинал, верно? Я думал, что для этого нужно обязательно сыграть все три матча. Это правило? Разве это не правило? Даже не знаю. Он может? Хорошо. Он все ещё может пройти в плей-офф», — сказал немец.

По материалам: Чемпионат