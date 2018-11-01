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Зверев прокомментировал поражение от Медведева на Итоговом чемпионате ATP в Турине
Зверев прокомментировал поражение от Медведева на Итоговом чемпионате ATP в ТуринеТретья ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал поражение в матче с россиянином Даниилом Медведевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия).

«Это не такой турнир, как все остальные. Я ещё не вылетел, и у меня есть шанс выиграть титул – так что я думаю об этом. Конечно, я хотел победить, в этом нет никаких сомнений. Проиграл 6:8 на решающем тай-брейке. Но турнир ещё не окончен. Если я обыграю Хуркача, то смогу выйти из группы. Я готов играть. Готов в четверг бороться с Хуби – для меня это будет решающий матч. Жду с нетерпением. Всё по-прежнему в моих руках», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.

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После этого Зверев удивился, узнав, что заменивший в сетке Маттео Берреттини Янник Синнер имеет шансы на выход в плей-офф.

«Каковы правила? Синнер не может претендовать на полуфинал, верно? Я думал, что для этого нужно обязательно сыграть все три матча. Это правило? Разве это не правило? Даже не знаю. Он может? Хорошо. Он все ещё может пройти в плей-офф», — сказал немец.
По материалам: Чемпионат
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