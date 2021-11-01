Итоговый турнир WTA. Мугуруса обыграла Бадосу и стала первой финалисткой

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц

В Гвадалахаре (Мексика) на Итоговом чемпионате WTA с призовым фондом $5 000 000 состоялся первый полуфинальный матч.Пятая ракетка мира, 28-летняя испанкаобыграла свою 24-летнюю соотечественницу, занимающую в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:3, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Мугуруса сделала три брейка, два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Бадоса не сумела реализовать ни одного из трех брейк-пойнтов, выполнила три эйса и совершила шесть двойных ошибок.Мугуруса впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира.За вторую путёвку в финал сразятся Анетт Контавейт (Эстония) и Мария Саккари (Греция).Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) - Паула Бадоса (Испания, 7) – 6:3, 6:3