Итоговый турнир ATP. Медведев обыграл Зверева: обзор матча группового этапа (видео)

Сегодня, 19:25 74 | Теннис / Видео





Российский теннисист Даниил Медведев (№2 ATP) в матче второго тура в упорной борьбе одержал победу над немцем Александром Зверевым (№3 ATP) со счетом

Теперь у Медведева в активе две победы, у Зверева – одна победа и одно поражение.

В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP проходят матчи группового этапа.Российский теннисист(№2 ATP) в матче второго тура в упорной борьбе одержал победу над немцем(№3 ATP) со счетом 6:3, 6:7(3), 7:6(6) . Теннисисты играли 2 часа 36 минут.Теперь у Медведева в активе две победы, у Зверева – одна победа и одно поражение.