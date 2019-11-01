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Итоговый турнир ATP. Медведев обыграл Зверева: обзор матча группового этапа (видео)
В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP проходят матчи группового этапа.

Российский теннисист Даниил Медведев (№2 ATP) в матче второго тура в упорной борьбе одержал победу над немцем Александром Зверевым (№3 ATP) со счетом 6:3, 6:7(3), 7:6(6). Теннисисты играли 2 часа 36 минут.
Теперь у Медведева в активе две победы, у Зверева – одна победа и одно поражение.
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