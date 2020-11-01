Итоговый турнир ATP. Медведев одержал вторую победу, одолев Зверева в трех сетах

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников

В Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.В рамках второго круга группового этапа действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 25-летний россиянинс большим трудом одолел третью ракетку мира, 24-летнего немцасо счетом 6:3, 6:7(3), 7:6(6).Поединок продолжался 2 часа 36 минут. По ходу встречи у соперников было по четыре брейк-пойнта, из которых Медведев реализовал один, а Зверев ни одного. Даниил выполнил 14 эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Александр 18 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии россиянин лидирует – 7:5.Таким образом, в активе Медведева две победы, у Зверева – одна победа и одно поражение.В заключительном, третьем туре, в Красной группе Медведев встретится с итальянцем Маттео Берреттин, а Зверев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.Напомним, в полуфинал выйдут по два теннисиста из каждой группы.Даниил Медведев (Россия, 2) – Александр Зверев (Германия, 3) – 6:3, 6:7(3), 7:6(6)1. Даниил Медведев (Россия, 2)– 2 победы/0 поражений (сеты 4-2), (геймы 37-30)2. Александр Зверев (Германия, 3) – 1/1 (2-2), (24-25)3. Маттео Берреттини (Италия, 6) – 0/1 (0-1), (6-8)4. Хуберт Хуркач (Польша, 7) – 0/1 (1-2), (14-18)