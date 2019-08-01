Соболенко назвала причину поражения от Саккари на Итоговом чемпионате WTA

Вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко объяснила, почему, по её мнению, ей не удалось победить представительницу Греции Марию Саккари на Итоговом чемпионате WTA. Встреча завершилась победой Саккари в трёх сетах – 6:7, 7:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 48 минут. Греческая спортсменка вышла в полуфинал турнира.По словам Соболенко, она так и не смогла найти свою подачу.«Я просто не смогла найти свой ритм, — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA. - На протяжении всего матча испытывала большие проблемы с подачей. В какой-то момент я нашла её, но потом ничего не могла поделать с подачей.Тяжёлый матч. С ума сойти, как плохо я подавала в последних матчах, особенно на этой неделе. Перед следующим сезоном я поработаю над этим».