Итоговый турнир WTA. Определились полуфинальные пары

Сегодня, 09:48 93 | Теннис

В Гвадалахаре (Мексика) на Итоговом чемпионате WTA с призовым фондом $5 000 000 завершился групповой этап.



Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц



Итоговое положение в группе Теотиуакан

1. Анетт Контавейт (Эстония, 8) – 2 победы/1 поражений (сеты 4-2), (геймы 32-23)

2. Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – 2/1 (5-3), (40-38)

3. Каролина Плишкова (Чехия, 3) – 2/1 (4-4), (33-40)

4. Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 0/3 (2-6), (34-38)



Итоговое положение в группе Чичен-Ица

1. Паула Бадоса (Испания, 7) – 2 победы/1 поражений (сеты 4-2), геймы (34-27)

2. Мария Саккари (Греция, 4) – 2/1 (4-3), (41-35)

3. Ига Свёнтек (Польша, 5) – 1/2 (3-4), (32-36)

4. Арина Соболенко (Беларусь, 3) – 1/2 (3-5), (35-44)



В полуфинал вышли по две теннисистки из каждой группы.



Полуфинальными парами стали:



Анетт Контавейт (№8 WTA) – Мария Саккари (№6 WTA)



Паула Бадоса (№10 WTA) – Гарбинье Мугуруса (№5 WTA)



Матч Мугурусы с Бадосой состоится 16 ноября – начало в 22:00 по Киеву.



Матч Контавейт с Саккари пройдёт в ночь на 17 ноября – начало в 3:30 по Киеву.