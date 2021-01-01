Итоговый турнир WTA. Победа Саккари над Соболенко: обзор матча группового этапа (Видео)

Сегодня, 09:22 92 | Теннис / Видео





Греческая теннисистка Мария Саккари (№6 WTA) в матче третьего тура в Группе Чичен-Ица в упорной борьбе одолела в трех сетах белоруску Арину Соболенко (№2 WTA) со счетом



По завершении этой игры определились полуфинальные пары Итогового турнира WTA:



Анетт Контавейт (№8-й WTA) – Мария Саккари (№6 WTA)

Паула Бадоса (№10 WTA) – Гарбинье Мугуруса (№5 WTA)

В Гвадалахаре (Мексика) на Итоговом чемпионате WTA состоялся заключительный матч группового этапа.Греческая теннисистка(№6 WTA) в матче третьего тура в Группе Чичен-Ица в упорной борьбе одолела в трех сетах белоруску(№2 WTA) со счетом 6:7(1), 7:6(6), 6:3 По завершении этой игры определились полуфинальные пары Итогового турнира WTA:Анетт Контавейт (№8-й WTA) – Мария Саккари (№6 WTA)Паула Бадоса (№10 WTA) – Гарбинье Мугуруса (№5 WTA)