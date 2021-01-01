На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Итоговый турнир WTA. Победа Саккари над Соболенко: обзор матча группового этапа (Видео)
В Гвадалахаре (Мексика) на Итоговом чемпионате WTA состоялся заключительный матч группового этапа.

Греческая теннисистка Мария Саккари (№6 WTA) в матче третьего тура в Группе Чичен-Ица в упорной борьбе одолела в трех сетах белоруску Арину Соболенко (№2 WTA) со счетом 6:7(1), 7:6(6), 6:3.

По завершении этой игры определились полуфинальные пары Итогового турнира WTA:

Анетт Контавейт (№8-й WTA) – Мария Саккари (№6 WTA)
Паула Бадоса (№10 WTA) – Гарбинье Мугуруса (№5 WTA)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Итоговый чемпионат WTA. Мария Саккари обыграла Арину Соболенко и вышла в полуфинал
Итоговый чемпионат WTA. Саккари в двух сетах обыграла Свёнтек
Итоговый чемпионат WTA. Бадоса обыграла Саккари, одержав вторую победу
Итоговый чемпионат WTA. Соболенко уступила Бадосе, проиграв второй сет 0:6
Итоговый чемпионат WTA. Соболенко обыграла Свёнтек, одержав первую победу
Итоговый турнир WTA. Победа Мугурусы над Контавейт: обзор матча группового этапа (Видео)
Абу-Даби. Соболенко стала первой финалисткой, обыграв Саккари
Итоговый чемпионат WTA. Свёнтек обыграла Паулу Бадосу
 
 
 

Последние новости спорта

16:53

Стефанос Циципас рассказал, как на него повлияло поражение от Андрея Рублёва 0 | Теннис

16:25

Матс Виландер: Мне не нравится, что Джокович и Медведев тренируются и тусуются вместе 30 | Теннис

16:13

Соболенко назвала причину поражения от Саккари на Итоговом чемпионате WTA 34 | Теннис

16:01

Тренеру Канело предложили готовить Джошуа к реваншу с Усиком 37 | Бокс

14:11

НБА. Джавейл Макги и и Оби Топпин – возглавили топ-10 моментов игрового дня 15 ноября (Видео) 58 | Баскетбол / Видео

12:05

Рекорды, страсть и инновации - Александр Костюк 131 | Единоборства

11:57

Шахматы. Командный ЧЕ-2021. Женская сборная Украины обыграла команду Испании 72 | Шахматы

11:46

Шахматы. Командный ЧЕ-2021. Мужская сборная Украины сыграла вничью с Испанией 79 | Шахматы

11:34

Усэйн Болт: В этом поколении нет парней, которые могли бы побить мои рекорды 74 | Легкая атлетика

11:07

НБА «Сакраменто» Леня обыграло «Детройт», Торонто» Михайлюка уступило «Портленду», «Лейкерс» проиграл «Чикаго» и другие результаты 107 | Баскетбол

Все новости

ВИДЕО

НБА. Джавейл Макги и и Оби Топпин – возглавили топ-10 моментов игрового дня 15 ноября (Видео)

Итоговый турнир WTA. Победа Саккари над Соболенко: обзор матча группового этапа (Видео)

Новак Джокович в седьмой раз получил трофей первой ракетки мира по итогам сезона (+Видео)

Итоговый турнир ATP. Новак Джокович победил Каспера Рууда: обзор матча групового этапа (видео)

НБА. Стеф Карри и Крис Пол – возглавили топ-10 моментов игрового дня 14 ноября (Видео)

Видео: Хэмилтон обгоняет Ферстаппена и побеждает

Итоговый турнир WTA. Победа Мугурусы над Контавейт: обзор матча группового этапа (Видео)



 

Топ-новости недели

Формула 1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сан-Паулу
Сергей Кулиш и Елена Костевич – победители Кубка президента ISSF по пулевой стрельбе
Формула 1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон - второй
Сауль Альварес нокаутировал Калеба Планта (+ Видео нокаута)
Бокс. ЧМ 2021 (муж). Юрий Захареев – чемпион мира в весовой категории до 71 кг (+Видео)




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2021 (284)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
Июль 2021 (308)
Июнь 2021 (540)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.