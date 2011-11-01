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Новак Джокович в седьмой раз получил трофей первой ракетки мира по итогам сезона (+Видео)
Новак Джокович в седьмой раз получил трофей первой ракетки мира по итогам сезона (+Видео)Сербский теннисист Новак Джокович после победы над норвежцем Каспером Руудом в стартовом матче на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия) получил приз, вручаемый лидеру рейтинга по итогам сезона.

Напомним, что Новак в седьмой раз завершает год в ранге первой ракетки мира. Данный показатель является рекордным.


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