Новак Джокович в седьмой раз получил трофей первой ракетки мира по итогам сезона (+Видео)

Сегодня, 09:01 18 | Теннис / Видео

Сербский теннисист Новак Джокович после



Напомним, что Новак в седьмой раз завершает год в ранге первой ракетки мира. Данный показатель является рекордным.





Сербский теннисист Новак Джокович после победы над норвежцем Каспером Руудом в стартовом матче на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия) получил приз, вручаемый лидеру рейтинга по итогам сезона.Напомним, что Новак в седьмой раз завершает год в ранге первой ракетки мира. Данный показатель является рекордным.