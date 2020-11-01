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Итоговый турнир ATP. Андрей Рублёв победил Стефаноса Циципаса в стартовом матче
Итоговый турнир ATP. Андрей Рублёв победил Стефаноса Циципаса в стартовом матчеВ Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.

Пятая ракетка мира, 24-летний россиянин Андрей Рублёв стартовал с победы над четвертым номером мировой классификации, 23-летним греком Стефаносом Циципасом со счетом 6:4, 6:4.

За 1 час 17 минут, проведенные на корте, Рублёв реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил девять эйсов и допустил три двойные ошибки. Циципас не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, 12 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. В личных встречах игроков счёт стал равным - 5:5.

Следующим соперником Рублёва будет первая ракетка мира серб Новак Джокович, который стартовал с победы над норвежцем Каспером Руудом.

По результатам группового этапа в плей-офф выйдут по два теннисиста из каждой группы. Финальный матч состоится 21 ноября.

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников
Зеленая группа. 1-й тур.
Андрей Рублёв (Россия, 5) - Стефанос Циципас (Греция, 4) – 6:4, 6:4
Новак Джокович (Сербия, 1)  – Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 7:6(4), 6:2

Турнирное положение в Зеленой группе
1. Новак Джокович (Сербия, 1) – 1 победа/0 поражений (сеты 2-0), (геймы 13-8)
2. Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1/0 (2-0), (12-8)
3. Стефанос Циципас (Греция, 4) – 0/1 (0-2), (8-12)
4. Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 0/1 (0-2), (8-13)
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