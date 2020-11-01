Итоговый турнир ATP. Андрей Рублёв победил Стефаноса Циципаса в стартовом матче

Сегодня, 08:48 0 | Теннис

В Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.



Пятая ракетка мира, 24-летний россиянин Андрей Рублёв стартовал с победы над четвертым номером мировой классификации, 23-летним греком Стефаносом Циципасом со счетом 6:4, 6:4.



За 1 час 17 минут, проведенные на корте, Рублёв реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил девять эйсов и допустил три двойные ошибки. Циципас не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, 12 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. В личных встречах игроков счёт стал равным - 5:5.



Следующим соперником Рублёва будет первая ракетка мира серб Новак Джокович, который стартовал с



По результатам группового этапа в плей-офф выйдут по два теннисиста из каждой группы. Финальный матч состоится 21 ноября.



Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников

Зеленая группа. 1-й тур.

Андрей Рублёв (Россия, 5) - Стефанос Циципас (Греция, 4) – 6:4, 6:4

Новак Джокович (Сербия, 1) – Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 7:6(4), 6:2



Турнирное положение в Зеленой группе

1. Новак Джокович (Сербия, 1) – 1 победа/0 поражений (сеты 2-0), (геймы 13-8)

2. Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1/0 (2-0), (12-8)

3. Стефанос Циципас (Греция, 4) – 0/1 (0-2), (8-12)

4. Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 0/1 (0-2), (8-13) В Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.Пятая ракетка мира, 24-летний россиянинстартовал с победы над четвертым номером мировой классификации, 23-летним грекомсо счетом 6:4, 6:4.За 1 час 17 минут, проведенные на корте, Рублёв реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил девять эйсов и допустил три двойные ошибки. Циципас не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, 12 раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. В личных встречах игроков счёт стал равным - 5:5.Следующим соперником Рублёва будет первая ракетка мира серб Новак Джокович, который стартовал с победы над норвежцем Каспером Руудом.По результатам группового этапа в плей-офф выйдут по два теннисиста из каждой группы. Финальный матч состоится 21 ноября.Андрей Рублёв (Россия, 5) - Стефанос Циципас (Греция, 4) – 6:4, 6:4Новак Джокович (Сербия, 1) – Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 7:6(4), 6:21. Новак Джокович (Сербия, 1) – 1 победа/0 поражений (сеты 2-0), (геймы 13-8)2. Андрей Рублёв (Россия, 5) – 1/0 (2-0), (12-8)3. Стефанос Циципас (Греция, 4) – 0/1 (0-2), (8-12)4. Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 0/1 (0-2), (8-13)