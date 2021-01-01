Итоговый чемпионат WTA. Мария Саккари обыграла Арину Соболенко и вышла в полуфинал

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц

В Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.В заключительном матче группового этапа 26-летняя представительница Греции, занимающая в рейтинге WTA шестое место, в трех сетах одолела вторую ракетку мира, 23-летнюю белорускусо счетом 6:7(1), 7:6(6), 6:3.Теннисистки провели на корте 2 часа 47 минут. За это время Саккари взяла восемь подач соперницы и упустила шесть своих. На счету Марии восемь эйсов и столько же двойных ошибок, а Арина семь раз подала навылет и совершила 19 двойных ошибок. В их личном противостоянии лидером остается белоруска – 4:2.Таким образом, в плей-офф из группы Чичен-Ица сумели пробиться Мария Саккари и испанка Паула Бадоса. Завершили выступление Арина Соболенко и полька Ига Свёнтек.Мария Саккари (Греция, 4) – Арина Соболенко (Беларусь, 3) – 7:6(1), 6:7(6), 6:31. Паула Бадоса (Испания, 7) – 2 победы/1 поражений (сеты 4-2), геймы (34-27)2. Мария Саккари (Греция, 4) – 2/1 (4-3), (41-35)3. Ига Свёнтек (Польша, 5) – 1/2 (3-4), (32-36)4. Арина Соболенко (Беларусь, 3) – 1/2 (3-5), (35-44)