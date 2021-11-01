Итоговый чемпионат WTA. Свёнтек обыграла Паулу Бадосу

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц

В Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.В группе Чичен-Ица в матче третьего круга девятая ракетка мира, 20-летняя польская теннисисткаодержала победу над 24-летней испанкой, занимающей в рейтинге WTA десятое место, со счетом 7:5, 6:4.Матч продолжался 1 час 39 минут. Свёнтек сделала четыре брейка, ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки. На счету Бадосы два брейка, пять эйсов и столько же двойных ошибок. Теперь в личном противостоянии теннисисток счет равный – 1:1.Напомним, Бадоса ранее уже обеспечила себе место в полуфинале турнира. Последнее место в полуфинал из группы Чичен-Ица разыграют белоруска Арина Соболенко (и Мария Саккари из Греции.Ига Свёнтек (Польша, 5) – Паула Бадоса (Испания, 7) – 7:5, 6:4