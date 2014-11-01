Итоговый турнир ATP. Новак Джокович победил Каспера Рууда: обзор матча групового этапа (видео)

Сегодня, 18:16 0 | Теннис / Видео





Сербский теннисист Новак Джокович (№1 ATP) стартовал с победы над норвежцем Каспером Руудом (№8 ATP) со счетом





В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP проходят матчи группового этапа.Сербский теннисист(№1 ATP) стартовал с победы над норвежцем(№8 ATP) со счетом 7:6(4), 6:2 . Теннисисты играли полтора часа.