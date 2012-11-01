На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Итоговый турнир ATP. Новак Джокович выиграл стартовый матч
Итоговый турнир ATP. Новак Джокович выиграл стартовый матчВ Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.

Первая ракетка мира, 34-летний серб Новак Джокович стартовал с победы над 22-летним норвежцем Каспером Руудом, занимающим в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 7:6(4), 6:2.

Теннисисты играли полтора часа. Джокович сделал три брейка из пяти возможных, выполнил десять эйсов и избежал двойных ошибок. Рууд реализовал свой единственный брейк-пойнт, девять раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. В личном противостоянии теннисистов впереди Новак – 2:0.

Напомним, в Зеленой группе с Джоковичем и Руудом также играют россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас.   

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты.  Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников
Зеленая группа. 1-й тур.
Новак Джокович (Сербия, 1)  – Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 7:6(4), 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Лондон. Джокович в трех сетах победил Бердыха
Итоговый турнир ATP. Медведев стартовал с победы над Хуркачем
Итоговый чемпионат ATP. Новак Джокович одержал первую победу
Новак Джокович вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Риме
Итоговый чемпионат ATP. Джокович одержал третью победу, обыграв Чилича
Лондон. Джокович обыграл Цонгу
Шанхай. Джокович и Иснер поспорят за место в 1/4 финала
Лондон. Джокович в трех сетах выиграл у Маррея
 
 
 

Последние новости спорта

18:16

Итоговый турнир ATP. Новак Джокович победил Каспера Рууда: обзор матча групового этапа (видео) 0 | Теннис / Видео

17:55

Итоговый турнир ATP. Новак Джокович выиграл стартовый матч 28 | Теннис

17:38

Итоговый турнир WTA. Две испанки – Мугуруса и Бадоса сразятся за выход в финал 36 | Теннис

17:07

Владимир Брынзак: Сейчас добавляет уверенности ситуация в сервис-группе команды 45 | Биатлон

16:46

Владимир Брынзак: Сестры Семеренко, Меркушина, Джима и Билосюк выступят на первом этапе Кубка мира 46 | Биатлон

16:31

Владимир Брынзак: Видно, что девочки хорошо поработали летом 44 | Биатлон

16:12

Кристиан Хорнер: Поражение всегда трудно принять 54 | Формула-1

16:02

НБА. Стеф Карри и Крис Пол – возглавили топ-10 моментов игрового дня 14 ноября (Видео) 52 | Баскетбол / Видео

12:33

Видео: Хэмилтон обгоняет Ферстаппена и побеждает 85 | Формула-1 / Видео

12:23

Перес о Хэмилтоне: Он появлялся в зеркалах из ниоткуда 68 | Формула-1

Все новости

ВИДЕО

Итоговый турнир ATP. Новак Джокович победил Каспера Рууда: обзор матча групового этапа (видео)

НБА. Стеф Карри и Крис Пол – возглавили топ-10 моментов игрового дня 14 ноября (Видео)

Видео: Хэмилтон обгоняет Ферстаппена и побеждает

Итоговый турнир WTA. Победа Мугурусы над Контавейт: обзор матча группового этапа (Видео)

Итоговый турнир ATP. Медведева vs Хуркач, Зверев vs Берреттини: обзор матчей групового этапа (видео)

НБА. Лугенц Дорт и Грэйсон Аллен возглавили топ-10 моментов игрового дня 12 ноября (Видео)

НБА. Сет Карри и Андре Драммонд возглавили топ-5 моментов игрового дня 11 ноября (Видео)



 

Топ-новости недели

Формула 1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Сан-Паулу
Сергей Кулиш и Елена Костевич – победители Кубка президента ISSF по пулевой стрельбе
Формула 1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон - второй
Сауль Альварес нокаутировал Калеба Планта (+ Видео нокаута)
Бокс. ЧМ 2021 (муж). Юрий Захареев – чемпион мира в весовой категории до 71 кг (+Видео)




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2021 (267)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
Июль 2021 (308)
Июнь 2021 (540)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.