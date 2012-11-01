Итоговый турнир ATP. Новак Джокович выиграл стартовый матч

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников

В Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.Первая ракетка мира, 34-летний сербстартовал с победы над 22-летним норвежцем, занимающим в мировом рейтинге восьмое место, со счетом 7:6(4), 6:2.Теннисисты играли полтора часа. Джокович сделал три брейка из пяти возможных, выполнил десять эйсов и избежал двойных ошибок. Рууд реализовал свой единственный брейк-пойнт, девять раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. В личном противостоянии теннисистов впереди Новак – 2:0.Напомним, в Зеленой группе с Джоковичем и Руудом также играют россиянин Андрей Рублёв и грек Стефанос Циципас.Новак Джокович (Сербия, 1) – Каспер Рууд (Норвегия, 8) – 7:6(4), 6:2