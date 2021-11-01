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Итоговый турнир WTA. Две испанки – Мугуруса и Бадоса сразятся за выход в финал
Успешные выступления Гарбинье Мугурусы и Паулы Бадосы на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика) вошли в историю испанского тенниса. Впервые сразу две представительницы этой страны сыграют в полуфинале соревнований.

Участницей второго полуфинала будет эстонка Анетт Контавейт, а ее соперницей станет победительница матча Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция).

Ранее представительницы Испании лишь трижды играли в 1/2 финала WTA Finals: Аранча Санчес-Викарио (1989 и 1993) и Гарбинье Мугуруса (2015).


По материалам: Чемпионат
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