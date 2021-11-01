Итоговый турнир WTA. Две испанки – Мугуруса и Бадоса сразятся за выход в финал

Сегодня, 17:38 0 | Теннис

Успешные выступления Гарбинье Мугурусы и Паулы Бадосы на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика) вошли в историю испанского тенниса. Впервые сразу две представительницы этой страны сыграют в полуфинале соревнований.



Участницей второго полуфинала будет эстонка Анетт Контавейт, а ее соперницей станет победительница матча Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция).



Ранее представительницы Испании лишь трижды играли в 1/2 финала WTA Finals: Аранча Санчес-Викарио (1989 и 1993) и Гарбинье Мугуруса (2015).







По материалам: Чемпионат