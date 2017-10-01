Итоговый турнир WTA. Победа Мугурусы над Контавейт: обзор матча группового этапа (Видео)

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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (№5 WTA) в матче третьего тура нанесла поражение эстонке Анетт Контавейт (№8 WTA) со счетом









В Гвадалахаре (Мексика) на Итоговом чемпионате WTA проходят матчи группового этапа.Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (№5 WTA) в матче третьего тура нанесла поражение эстонке Анетт Контавейт (№8 WTA) со счетом 6:4, 6:4 . Обе теннисистки вышли в полуфинал Итогового турнира из группы Теотиуакан.