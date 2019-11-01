Итоговый турнир ATP. Медведева vs Хуркач, Зверев vs Берреттини: обзор матчей групового этапа (видео)

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Действующий чемпион турнира, российский теннисист Даниил Медведев (№2 ATP) одолел в трех сетах поляка Хуберта Хуркача (№9 ATP) со счетом



Итальянец Маттео Берреттини (№7 ATP) не смог завершить поединок против немца Александра Зверева (№3 ATP) из-за травмы. Игра была остановлена при счете





В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP проходят матчи группового этапа.Действующий чемпион турнира, российский теннисист(№2 ATP) одолел в трех сетах поляка(№9 ATP) со счетом 6:7(54), 6:3, 6:4 Итальянец(№7 ATP) не смог завершить поединок против немца(№3 ATP) из-за травмы. Игра была остановлена при счете 7:6(7), 1:0 в пользу немецкого теннисиста.