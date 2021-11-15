Рейтинг ATP. Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере вошёл в топ-10

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Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 15 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Канадец Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере поднялся на 10-ю строчку, сместив на 11-е место итальянца Янника Синнера. Остальные теннисисты в топ-10 остались на прежних позициях.



Возглавляет мировую классификацию по-прежнему серб Новак Джокович, с отрывом от россиянина Даниила Медведева в 3300 очков.



Украинец Илья Марченко потерял два пункта и опустился на 157-е место. Четыре позиции утратил Сергей Стаховский (233-й), на семь пунктов поднялся Виталий Сачко (238-й).



Рейтинг ATP от 15.11.2021 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10940 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640

3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6540

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 6540

5 (6). Андрей Рублев (Россия) – 4950

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3760

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) - 3706

10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3308

…

157 (155). Илья Марченко (Украина) – 435

233 (229). Сергей Стаховский (Украина) – 265

238 (245). Виталий Сачко (Украина) - 251



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 15 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.Канадец Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере поднялся на 10-ю строчку, сместив на 11-е место итальянца Янника Синнера. Остальные теннисисты в топ-10 остались на прежних позициях.Возглавляет мировую классификацию по-прежнему серб Новак Джокович, с отрывом от россиянина Даниила Медведева в 3300 очков.Украинец Илья Марченко потерял два пункта и опустился на 157-е место. Четыре позиции утратил Сергей Стаховский (233-й), на семь пунктов поднялся Виталий Сачко (238-й).1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10940 очков2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 76403 (4). Александр Зверев (Германия) — 65404 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 65405 (6). Андрей Рублев (Россия) – 49506 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 48757 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 45688 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 37609 (9). Хуберт Хуркач (Польша) - 370610 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3308