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Рейтинг ATP. Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере вошёл в топ-10
Рейтинг ATP. Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере вошёл в топ-10Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 15 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Канадец Феликс Оже-Альяссим впервые в карьере поднялся на 10-ю строчку, сместив на 11-е место итальянца Янника Синнера. Остальные теннисисты в топ-10 остались на прежних позициях.

Возглавляет мировую классификацию по-прежнему серб Новак Джокович, с отрывом от россиянина Даниила Медведева в 3300 очков.

Украинец Илья Марченко потерял два пункта и опустился на 157-е место. Четыре позиции утратил Сергей Стаховский (233-й), на семь пунктов поднялся Виталий Сачко (238-й).
 
Рейтинг ATP от 15.11.2021 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10940 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6540
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 6540
5 (6). Андрей Рублев (Россия) – 4950
6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3760
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) - 3706
10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3308

157 (155). Илья Марченко (Украина) – 435
233 (229). Сергей Стаховский (Украина) – 265
238 (245). Виталий Сачко (Украина) - 251

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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