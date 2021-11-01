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Итоговый чемпионат WTA. Мугуруса обыграла Контавейт. Обе теннисистки вышли в плей-офф
Итоговый чемпионат WTA. Мугуруса обыграла Контавейт. Обе теннисистки вышли в плей-оффВ Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.

Пятая ракетка мира, 28-летняя испанка Гарбинье Мугуруса в матче третьего тура группового этапа нанесла поражение 25-летней эстонке Анетт Контавейт, занимающей в рейтинге WTA восьмое место, со счетом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 27 минут. Мугуруса два раза взяла подачу соперницы, выполнила семь эйсов и допустила три двойные ошибки. Контавейт не сумела реализовать ни одного из трех брейк-пойнтов, два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. После этой победы испанка стала лидером в их личном противостоянии – 3:2.

Таким образом, на счету Гарбинье две победы и одно поражение и она со второго места в группе Теотиуакан вышла в плей-офф Итогового турнира. Напомним, Контавейт ранее обеспечила себе выход в плей-офф.

Завершили выступление на турнире чешки Каролина Плишкова и Барбора Крейчикова.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц
Группа Теотиуакан. 3-й тур
Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – Анетт Контавейт (Эстония, 8) – 6:4, 6:4

Положение в группе
1. Анетт Контавейт (Эстония, 8) – 2 победы/1 поражений (сеты 4-2), (геймы 32-23)
2. Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – 2/1 (5-3), (40-38)
3. Каролина Плишкова (Чехия, 3) – 2/1 (4-4), (33-40)
4. Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 0/3 (2-6), (34-38)
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