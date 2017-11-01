Итоговый турнир ATP. Маттео Берреттини не смог доиграть матч против Александра Зверева

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников

В Турине (Италия) проходит Итоговый турнир ATP с призовым фондом $7 250 000.25-летний итальянец, занимающий в мировом рейтинге седьмое место, не смог завершить поединок группового этапа против третьей ракетки мира, 24-летнего немца. Игра была остановлена в втором сете при счёте 6:7(7), 0:1. Причиной отказа итальянца стала травма мышц живота.Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За это время Берреттини сделал пять эйсов и избежал двойных ошибок. На счету Зверева десять эйсов и одна двойная ошибка. Немецкий теннисист остаётся лидером в личных встречах игроков - 4:1.Напоним, ранее в Красной группе действующий чемпион турнира россиянинпобедил полякаАлександр Зверев (Германия, 3) – Маттео Берреттини (Италия, 6) – 7:6(7), 1:0 Rt1. Даниил Медведев (Россия, 2)– 1 победу/о поражений (сеты 2-1), (геймы 18-14)2. Александр Зверев (Германия, 3) – 1/0 (1-0), (8-6)3. Маттео Берреттини (Италия, 6) – 0/1 (0-1), (6-8)4. Хуберт Хуркач (Польша, 7) – 0/1 (1-2), (14-18)