Итоговый чемпионат WTA. Плишкова в трех сетах обыграла Крейчикову

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц

В Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.Чешская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге четвертое место в матче третьего тура группового этапа обыграла третью ракетку мира, свою соотечественницусо счётом 0:6, 6:4, 6:4.За 2 часа 7 минут игрового времени Плишкова сделала три брейка из восьми возможных, выполнила одиннадцать эйсов и совершила 12 двойных ошибок. Крейчикова взяла четыре подачи соперницы, четыре раза подала навылет и восемь раз ошиблась на подаче. Плишкова остаётся лидером в личных встречах спортсменок - 3:0.Таким образом, Плишкова одержала свою вторую победу на турнире и занимает второе место в группе Теотиуакан.Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 0:6, 6:4, 6:4