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Итоговый чемпионат WTA. Плишкова в трех сетах обыграла Крейчикову
Итоговый чемпионат WTA. Плишкова в трех сетах обыграла КрейчиковуВ Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, занимающая в мировом рейтинге четвертое место в матче третьего тура группового этапа обыграла третью ракетку мира, свою соотечественницу Барбору Крейчикову со счётом 0:6, 6:4, 6:4.

За 2 часа 7 минут игрового времени Плишкова сделала три брейка из восьми возможных, выполнила одиннадцать эйсов и совершила 12 двойных ошибок. Крейчикова взяла четыре подачи соперницы, четыре раза подала навылет и восемь раз ошиблась на подаче. Плишкова остаётся лидером в личных встречах спортсменок - 3:0.

Таким образом, Плишкова одержала свою вторую победу на турнире и занимает второе место в группе Теотиуакан.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц
Группа Теотиуакан. 3-й тур
Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 0:6, 6:4, 6:4
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