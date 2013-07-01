WTA отреагировала на ситуацию с исчезнувшей Пэн Шуай

WTA дала комментарий по поводу ситуации с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Напомним, спортсменка не выходит на связь более полутора недель после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.«Недавние события в Китае, связанные с игроком WTA Пэн Шуай, вызывают глубокую озабоченность. Как организация, занимающаяся проблемами женщин, мы остаёмся верны принципам, на которых мы были основаны — равенство, возможности и уважение.Пэн Шуай, как и все женщины, заслуживает того, чтобы её услышали, а не подвергали цензуре. К её обвинениям о поведении бывшего китайского лидера, связанном с сексуальным насилием, следует относиться со всей серьёзностью. В любом обществе поведение, о котором она говорит, должно быть расследовано, а не игнорироваться. Мы благодарим Пэн Шуай за её удивительные мужество и силу, с которыми она выступила. Женщины по всему миру обретают свой голос, чтобы несправедливость могла быть исправлена.Мы ожидаем, что этот вопрос будет рассмотрен надлежащим образом, то есть обвинения должны быть расследованы полностью, справедливо, прозрачно и без цензуры.Наш абсолютный и непоколебимый приоритет — здоровье и безопасность наших игроков. Мы говорим об этом, чтобы справедливость восторжествовала», — говорится в заявлении организации на её официальном сайте.