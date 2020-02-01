Итоговый турнир ATP. Медведев стартовал с победы над Хуркачем

Теннис. Итоговый турнир ATP - Nitto ATP Finals. Турин (Италия). Крытые корты. Хард. Призовой фонд $7 250 000. 8 участников

В Турине (Италия) стартовал Итоговый турнир ATP категории World Championship с призовым фондом $7 250 000.Действующий чемпион турнира, российский теннисистодержал победу над представителем Польшисо счетом 6:7(54), 6:3, 6:4.Матч продолжался 2 часа. За это время Медведев сделала два брейка из четырех возможных и не позволил Хуркачу заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Даниила 15 эйсов и одна двойная ошибка, а Хуркач 12 раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. В личном противостоянии теннисистов лидирует россиянин – 3:1.Во втором матче игрового дня в Красной группе на корт выйдут Александр Зверев из Германии и итальянец Маттео Берреттини.Даниил Медведев (Россия, 2) – Хуберт Хуркач (Польша, 7) – 6:7(5), 6:3, 6:4