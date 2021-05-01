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Итоговый чемпионат WTA. Соболенко обыграла Свёнтек, одержав первую победу
Итоговый чемпионат WTA. Соболенко обыграла Свёнтек, одержав первую победуВ Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.

В рамках группы Чичен-Ица в матче второго тура белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в трех сетах над полькой Игой Свёнтек со счетом 2:6, 6:2, 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут. По ходу поединка у соперниц было по семь брейк-пойнтов, из которых Соболенко реализовала четыре, а Свёнтек – три. На счету Арины восемь эйсов и 16 двойных ошибок, а Ига два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче.   

Это была первая победа белоруски на турнире. Ранее она проиграла испанке Пауле Бадосе, которая уже обеспечила себе выход в плей-офф.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц
Группа Чичен-Ица. Второй тур.
Арина Соболенко (Беларусь,1) – Ига Свёнтек (Польша, 5) – 2:6, 6:2, 7:5
Паула Бадоса (Испания, 7) – Мария Саккари (Греция, 4) – 7:6(4), 6:4

Положение в группе
1. Паула Бадоса (Испания, 7) – 2 победы/0 поражений (сеты 4-0), геймы (25-14)
2. Мария Саккари (Греция, 4) – 1/1 (2-2), (22-19)
3. Арина Соболенко (Беларусь, 3) – 1/1 (2-3), (19-25)
4. Ига Свёнтек (Польша, 5) – 0/2 (1-42), (19-27)

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