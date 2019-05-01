Итоговый чемпионат WTA. Бадоса обыграла Саккари, одержав вторую победу

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц

В Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.В рамках группы Чичен-Ица в матче второго тура испанская теннисисткапобедила представительницу Грециисо счетом 7:6 94), 6:4.Матч длился 2 часа 4 минуты. Бадоса сделала три брейка, выполнила десять эйсов и совершила шесть двойных ошибок. Саккари реализовала два брейк-пойнта из пяти, один раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче.Это была вторая победа испанки на турнире. Ранее она победила белоруску Арину Соболенко. Саккари, в свою очередь, потерпела первое поражение. Ранее она обыграла польку Игу Свёнтек.Паула Бадоса (Испания, 7) – Мария Саккари (Греция, 4) – 7:6(4), 6:4