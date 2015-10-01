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Итоговый чемпионат WTA. Мугуруса в трех сетах обыграла Крейчикову
Итоговый чемпионат WTA. Мугуруса в трех сетах обыграла КрейчиковуВ Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.

Испанка Гарбинье Мугуруса одержала первую победу на турнире. В матче второго тура Мугуруса в трёх сетах обыграла чешку Барбору Крейчикову со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

За 2 часа 13 минут, проведенные на корте, соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Мугуруса шесть раз подала навылет и трижды ошиблась при подаче против восьми эйсов и четырех двойных ошибок у Крейчиковой.  

В третьем туре группового этапа Мугуруса сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, которая сегодня ранее победила чешку Каролину Плишкову – 6:4, 6:0. Отметим, что Анетт уже одержала две победы и досрочно гарантировала себе место в плей-офф.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц
Группа Теотиуакан. 2-й тур.
Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 2:6, 6:3, 6:4

Положение в группе
1. Анетт Контавейт (Эстония, 8) – 2 победы/0 поражений (сеты 4-0), (геймы 24-11)
2. Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – 1/1 (3-3), (28-30)
3. Каролина Плишкова (Чехия, 3) – 1/1 (2-3), (21-26)
4. Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 0/2 (1-4), (20-26)
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