Итоговый чемпионат WTA. Мугуруса в трех сетах обыграла Крейчикову

Вчера, 13:29 99 | Теннис

В Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.



Испанка Гарбинье Мугуруса одержала первую победу на турнире. В матче второго тура Мугуруса в трёх сетах обыграла чешку Барбору Крейчикову со счётом 2:6, 6:3, 6:4.



За 2 часа 13 минут, проведенные на корте, соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Мугуруса шесть раз подала навылет и трижды ошиблась при подаче против восьми эйсов и четырех двойных ошибок у Крейчиковой.



В третьем туре группового этапа Мугуруса сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, которая сегодня ранее победила чешку Каролину Плишкову –



Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц

Группа Теотиуакан. 2-й тур.

Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 2:6, 6:3, 6:4



Положение в группе

1. Анетт Контавейт (Эстония, 8) – 2 победы/0 поражений (сеты 4-0), (геймы 24-11)

2. Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – 1/1 (3-3), (28-30)

3. Каролина Плишкова (Чехия, 3) – 1/1 (2-3), (21-26)

4. Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 0/2 (1-4), (20-26) В Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.Испанкаодержала первую победу на турнире. В матче второго тура Мугуруса в трёх сетах обыграла чешкусо счётом 2:6, 6:3, 6:4.За 2 часа 13 минут, проведенные на корте, соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Мугуруса шесть раз подала навылет и трижды ошиблась при подаче против восьми эйсов и четырех двойных ошибок у Крейчиковой.В третьем туре группового этапа Мугуруса сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, которая сегодня ранее победила чешку Каролину Плишкову – 6:4, 6:0 . Отметим, что Анетт уже одержала две победы и досрочно гарантировала себе место в плей-офф.Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 2:6, 6:3, 6:41. Анетт Контавейт (Эстония, 8) – 2 победы/0 поражений (сеты 4-0), (геймы 24-11)2. Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – 1/1 (3-3), (28-30)3. Каролина Плишкова (Чехия, 3) – 1/1 (2-3), (21-26)4. Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 0/2 (1-4), (20-26)