Итоговый чемпионат WTA. Контавейт обыграла Плишкову, отдав ей лишь четыре гейма

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц

В Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.В рамках второго тура в Группе Теотиуакан эстонкаодержала уверенную победу над чешкойсо счетом 6:4, 6:2.Поединок продолжался лишь 57 минут. За это время Контавейт реализовала четыре брейк-пойнта из шести, шесть раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. Плишкова не сумела реализовать ни одного из трех брейк-пойнтов, выполнила шесть эйсов и трижды ошиблась на подаче.Отметим, что для эстонской теннисистки это вторая победа на турнире. Ранее она обыграла другую чешку — Барбору Крейчикову. В третьем туре Анетт сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, а Плишкова встретится со своей соотечественницей – Барборой Крейчиковой.Анетт Контавейт (Эстония, 8) – Каролина Плишкова (Чехия, 3) – 6:4, 6:0