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Элисон Риске выиграла турнир в Линце
Элисон Риске выиграла турнир в ЛинцеВ Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде прошел финальный матч.

73-я ракетка мира американка, 31-летняя американка Элисон Риске в трех сетах обыграла лаки-лузера из Румынии 23-летнюю Жаклин Кристиан, занимающую в мировом рейтинге 100-е место, со счетом 2:6, 6:2, 7:5.

Поединок продолжался 2 часа 24 минуты. Риске сделала шесть брейков, выполнила семь эйсов и допустила две двойные ошибки. На счету Кристиан пять брейков, четыре эйса и четыре двойные ошибки. Ранее теннисистки не встречались.  

Риске выиграла третий титул в карьере, который принес ей 280 рейттинговых очков и €23,548 призовых.

Теннис. WTA 250 - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард.  Призовой фонд €189,708. Одиночный разряд. 28 участниц.
Финал
Элисон Риске (США, 8) –Жаклин Кристиан (Румыния, LL) – 2:6, 6:2, 7:5

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