На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Стокгольм. Шаповалов и Оже-Альяссим встретятся в полуфинале и другие результаты
Стокгольм. Шаповалов и Оже-Альяссим встретятся в полуфинале и другие результатыВ Стокгольме (Швеция) на турнире категории ATP 250 – Stockholm Open в одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала.

Действующий чемпион турнира, 18-я ракетка мира 22-летний канадец Денис Шаповалов (3) в трех сетах обыграл 26-летнего француза Артура Риндеркнеша, занимающего в рейтинге ATP 60-е место, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

За 2 часа 21 минуту игрового времени Шаповалов взял три подачи соперника и упустил две своих. На счету Дениса 14 эйсов и шесть двойных ошибок, а Риндеркнеш семь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии канадец впереди – 2:0.
 
За место в финале турнира Stockholm Open Шаповалов сразится с 11-й ракеткой мира, своим соотечественником Феликсом Оже-Альяссимом (2), который победил Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов – 6:4, 6:3.

Второй полуфинальной парой стали американцы Фрэнсис Тиафо (8) и Томми Пол, обыгравшие британцев - Даниэля Эванса (4) и Энди Маррея (WC) соответственно.

Теннис. ATP 250 – Stockholm Open. Стокгольм (Швеция). Хард. Призовой фонд € €635,750. Одиночный разряд. 28 участников.
1/4 финала
Денис Шаповалов (Канада, 3) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 4:6, 6:3, 7:5
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:4, 6:3

Фрэнсис Тиафо (США, 8) – Даниэль Эванс (Великобритания, 4) – 1:6, 6:1, 6:1
Томми Пол (США) – Энди Маррей (Великобритания, WC) – 6:2, 3:6, 6:3
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Шаповалов обыграл Тиафо и вышел в полуфинал на «Мастерсе» в Майами»
Стокгольм. Шаповалов выиграл первый титул в карьере
Монреаль. Шаповалов обыграл Маннарино и в полуфинале сыграет с Александром Зверевым
Марсель. Шаповалов победил Чилича во втором круге
Стокгольм. Шаповалов – Крайнович: обзор финального матча (видео)
Майами. Циципас и Шаповалов встретятсяв 1/8 финала и другие результаты
Мадрид. Шаповалов обыграл Раонича и в 1/4 финала встретится с Эдмундом
Шаповалов не пустил Монфиса в полуфинал на «Мастерсе» в Париже
 
 
 

Последние новости спорта

23:39

Шахматы. Командный ЧЕ-2021. Женская сборная Украины стартовала с победы над командой Израиля 32 | Шахматы

23:35

Шахматы. Командный ЧЕ-2021. Мужская сборная Украины обыграла команду Швейцарии 31 | Шахматы

23:00

Формула 1. Гран-при Бразилии. Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию 43 | Формула-1

20:37

Сборная Украины отыгралась с 0:2, но уступила Италии в серии буллитов на Мемориале Тамаша Шаркози 110 | Хоккей

19:05

Формула 1. Гран-при Сан-Паулу. Льюис Хэмилтон – лучший в первой сессии свободных заездов 93 | Формула-1

18:16

Льюис Хэмилтон потеряет пять мест на стартовой решётке Гран-при Бразилии 87 | Формула-1

17:42

Боттас признался, что покинул бы Mercedes, даже если бы получил новый контракт на 1 год 96 | Формула-1

17:31

Льюис Хэмилтон: Не думаю о себе. Самое важное — победа в Кубке конструкторов 81 | Формула-1

17:22

Александр Гвоздик - о боях Ломаченко с экс-соперниками Лопеса: А что ему делать? 90 | Бокс

17:05

Александр Гвоздик объяснил, почему реванш Ломаченко с Лопесом маловероятен 95 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

НБА. Сет Карри и Андре Драммонд возглавили топ-5 моментов игрового дня 11 ноября (Видео)

НБА. Джордан Кларксон и Пол Рид возглавили топ-5 моментов игрового дня 9 ноября (Видео)

НБА. Стефен Карри и Карл-Энтони Таунс возглавили топ-10 моментов игрового дня 8 ноября (Видео)

Париж. Джокович победил Медведева: обзор финального матча (видео)

НБА. Бадди Хилд, Дрэймонд Грин и Коул Энтони – в топ-10 моментов игрового дня 7 ноября (Видео)

НБА. Лука Дончич и Никола Йокич – в топ-10 моментов игрового дня 6 ноября (Видео)

НБА. Шэй Гилджесс-Александер и Айзейя Стюарт возглавили топ-10 моментов игрового дня 4 ноября (Видео)



 

Топ-новости недели

Сергей Кулиш и Елена Костевич – победители Кубка президента ISSF по пулевой стрельбе
Формула 1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон - второй
Сауль Альварес нокаутировал Калеба Планта (+ Видео нокаута)
Бокс. ЧМ 2021 (муж). Юрий Захареев – чемпион мира в весовой категории до 71 кг (+Видео)
Бокс. ЧМ 2021 (муж). Юрий Захареев вышел в финал в категории до 71 кг (+Видео)




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2021 (210)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
Июль 2021 (308)
Июнь 2021 (540)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.