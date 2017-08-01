Стокгольм. Шаповалов и Оже-Альяссим встретятся в полуфинале и другие результаты

Теннис. ATP 250 – Stockholm Open. Стокгольм (Швеция). Хард. Призовой фонд € €635,750. Одиночный разряд. 28 участников.

В Стокгольме (Швеция) на турнире категории ATP 250 – Stockholm Open в одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала.Действующий чемпион турнира, 18-я ракетка мира 22-летний канадецв (3) в трех сетах обыграл 26-летнего француза, занимающего в рейтинге ATP 60-е место, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.За 2 часа 21 минуту игрового времени Шаповалов взял три подачи соперника и упустил две своих. На счету Дениса 14 эйсов и шесть двойных ошибок, а Риндеркнеш семь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. В их личном противостоянии канадец впереди – 2:0.За место в финале турнира Stockholm Open Шаповалов сразится с 11-й ракеткой мира, своим соотечественником(2), который победилиз Нидерландов – 6:4, 6:3.Второй полуфинальной парой стали американцы(8) и, обыгравшие британцев -(4) и(WC) соответственно.Денис Шаповалов (Канада, 3) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 4:6, 6:3, 7:5Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:4, 6:3Фрэнсис Тиафо (США, 8) – Даниэль Эванс (Великобритания, 4) – 1:6, 6:1, 6:1Томми Пол (США) – Энди Маррей (Великобритания, WC) – 6:2, 3:6, 6:3