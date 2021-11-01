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Линц. Риске и Кристиан стали финалистками на отказе своих соперниц – Коллинз и Халеп соответственно
Элисон РискеВ Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде определились финалистки, которые выиграли свои полуфиналы на отказе соперниц.

Первой финалисткой стала 73-я ракетка мира американка Элисон Риске (8). После первого сета при счете 7:5 в пользу Риске ее соотечественница Даниэль Коллинз, посеянная под третьим номером, снялась с матча из-за травмы плеча.
Жаклин КристианВторой финалисткой стала 100-я ракетка мира, лаки-лузер из Румынии Жаклин Кристиан. Ее соперница румынка Симона Халеп, посеянная под вторым номером, снялась с матча за 2,5 часа до его начала. Причиной отказа стала травма, полученная Симоной на турнире ранее.

Теннис. WTA 250 - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард.  Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 28 участниц.
1/2 финала
Элисон Риске (США, 8) – Даниэль Коллинз (США? 3) – 7:5 Rt
Жаклин Кристиан (Румыния, LL) – Симона Халеп (Румыния, 2) - Rt
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