Линц. Риске и Кристиан стали финалистками на отказе своих соперниц – Коллинз и Халеп соответственно

Вчера, 08:43 131 | Теннис

В Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде определились финалистки, которые выиграли свои полуфиналы на отказе соперниц.



Первой финалисткой стала 73-я ракетка мира американка Элисон Риске (8). После первого сета при счете 7:5 в пользу Риске ее соотечественница Даниэль Коллинз, посеянная под третьим номером, снялась с матча из-за травмы плеча.

Второй финалисткой стала 100-я ракетка мира, лаки-лузер из Румынии Жаклин Кристиан. Ее соперница румынка Симона Халеп, посеянная под вторым номером, снялась с матча за 2,5 часа до его начала. Причиной отказа стала травма, полученная Симоной на турнире ранее.



Теннис. WTA 250 - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард. Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 28 участниц.

1/2 финала

Элисон Риске (США, 8) – Даниэль Коллинз (США? 3) – 7:5 Rt

Жаклин Кристиан (Румыния, LL) – Симона Халеп (Румыния, 2) - Rt

В Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде определились финалистки, которые выиграли свои полуфиналы на отказе соперниц.Первой финалисткой стала 73-я ракетка мира американка(8). После первого сета при счете 7:5 в пользу Риске ее соотечественница, посеянная под третьим номером, снялась с матча из-за травмы плеча.Второй финалисткой стала 100-я ракетка мира, лаки-лузер из Румынии. Ее соперница румынка, посеянная под вторым номером, снялась с матча за 2,5 часа до его начала. Причиной отказа стала травма, полученная Симоной на турнире ранее.Элисон Риске (США, 8) – Даниэль Коллинз (США? 3) – 7:5 RtЖаклин Кристиан (Румыния, LL) – Симона Халеп (Румыния, 2) - Rt