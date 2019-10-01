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Итоговый чемпионат WTA. Соболенко уступила Бадосе, проиграв второй сет 0:6
Итоговый чемпионат WTA. Соболенко уступила Бадосе, проиграв второй сет 0:6В Гвадалахаре (Мексика) проходит  Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.

В рамках группы Чичен-Ица в матче первого тура белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение от представительницы Испании Паулы Бадосы. Поединок продолжался 1 час 15 минут и завершился победой испанки со счетом 6:4, 6:0.

Соболенко реализовала один брейк-пойнт из семи, четыре раза подала навылет и совершила семь двойных ошибок. На счету Бадосы пять брейков из пяти возможных, пять эйсов и четыре двойные ошибки.  

Ранее в группе Чичен-Ица Мария Саккари из Греции победила польку Игу Свёнтек – 6:2, 6:4.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц
Группа Чичен-Ица
Паула Бадоса (Испания, 7) – Арина Соболенко (Беларусь,1) – 6:4, 6:0

Положение в группе
1. Паула Бадоса (Испания, 7) – 1 победа/0 поражения (сеты 2-0), геймы (12-4)
2. Мария Саккари (Греция, 4) – 1/0 (2-0), (12-6)
3. Ига Свёнтек (Польша, 5) – 0/1 (0-2), (6-12)
4. Арина Соболенко (Беларусь, 3) – 0/1 (0-2), (4-12)
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