Итоговый чемпионат WTA. Соболенко уступила Бадосе, проиграв второй сет 0:6

Вчера, 08:14 193 | Теннис

В Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.



В рамках группы Чичен-Ица в матче первого тура белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение от представительницы Испании Паулы Бадосы. Поединок продолжался 1 час 15 минут и завершился победой испанки со счетом 6:4, 6:0.



Соболенко реализовала один брейк-пойнт из семи, четыре раза подала навылет и совершила семь двойных ошибок. На счету Бадосы пять брейков из пяти возможных, пять эйсов и четыре двойные ошибки.



Ранее в группе Чичен-Ица Мария Саккари из Греции победила польку Игу Свёнтек –



Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц

Группа Чичен-Ица

Паула Бадоса (Испания, 7) – Арина Соболенко (Беларусь,1) – 6:4, 6:0



Положение в группе

1. Паула Бадоса (Испания, 7) – 1 победа/0 поражения (сеты 2-0), геймы (12-4)

2. Мария Саккари (Греция, 4) – 1/0 (2-0), (12-6)

3. Ига Свёнтек (Польша, 5) – 0/1 (0-2), (6-12)

4. Арина Соболенко (Беларусь, 3) – 0/1 (0-2), (4-12) В Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.В рамках группы Чичен-Ица в матче первого тура белорусская теннисисткапотерпела поражение от представительницы Испании. Поединок продолжался 1 час 15 минут и завершился победой испанки со счетом 6:4, 6:0.Соболенко реализовала один брейк-пойнт из семи, четыре раза подала навылет и совершила семь двойных ошибок. На счету Бадосы пять брейков из пяти возможных, пять эйсов и четыре двойные ошибки.Ранее в группе Чичен-Ица Мария Саккари из Греции победила польку Игу Свёнтек – 6:2, 6:4 Паула Бадоса (Испания, 7) – Арина Соболенко (Беларусь,1) – 6:4, 6:01. Паула Бадоса (Испания, 7) – 1 победа/0 поражения (сеты 2-0), геймы (12-4)2. Мария Саккари (Греция, 4) – 1/0 (2-0), (12-6)3. Ига Свёнтек (Польша, 5) – 0/1 (0-2), (6-12)4. Арина Соболенко (Беларусь, 3) – 0/1 (0-2), (4-12)