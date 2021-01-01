Итоговый чемпионат WTA. Саккари в двух сетах обыграла Свёнтек

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц

В Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.В рамках группы Чичен-Ица состоялся первый матч. Представительница Грецииуверенно обыграла польку Игусо счётом 6:2, 6:4.Матч продолжался 1 час 26 минут. Саккари реализовала оба своих брейк-пойнта, выполнила два эйса и совершила пять двойных ошибок. Свёнтек не сумела реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов, два раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче.Напомним, в группе Чичен-Ица играют Арина Соболенко (Беларусь), Мария Саккари (Греция), Ига Свёнтек (Польша) и Паула Бадоса (Испания).Мария Саккари (Греция, 4) – Ига Свёнтек Польша, 5) – 6:2, 6:4