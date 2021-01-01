На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Итоговый чемпионат WTA. Саккари в двух сетах обыграла Свёнтек
Итоговый чемпионат WTA. Саккари в двух сетах обыграла СвёнтекВ Гвадалахаре (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000.

В рамках группы Чичен-Ица состоялся первый матч. Представительница Греции Мария Саккари уверенно обыграла польку Игу Свёнтек со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 26 минут. Саккари реализовала оба своих брейк-пойнта, выполнила два эйса и совершила пять двойных ошибок. Свёнтек не сумела реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов, два раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче.   

Напомним, в группе Чичен-Ица играют Арина Соболенко (Беларусь), Мария Саккари (Греция), Ига Свёнтек (Польша) и Паула Бадоса (Испания).

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц
Группа Чичен-Ица
Мария Саккари (Греция, 4) – Ига Свёнтек Польша, 5) – 6:2, 6:4
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ролан Гаррос-2021. Мария Саккари вышла в полуфинал, обыграв Игу Свёнтек
Мадрид. Барти, Квитова и Соболенко вышли в 1/4 финала, Халеп, Свёниек и Саккари покидают турнир
Ролан Гаррос. Саккари победила Свёнтек: обзор матча 1/4 финала (видео)
US Open. Мария Саккари не пустила Каролину Плишкову в полуфинал
Абу-Даби. Соболенко стала первой финалисткой, обыграв Саккари
Цинциннати. Барти обыграла Контавейт и в 1/4 финала встретится с Саккари
Абу-Даби. Саккари обыграла первую сеяную Кенин и в 1/2 финала сыграет с Соболенко
Монреаль. Соболенко и Азаренко встретятся в 1/4 финала
 
 
 

Последние новости спорта

08:14

Итоговый чемпионат WTA. Соболенко уступила Бадосе, проиграв второй сет 0:6 0 | Теннис

08:00

Итоговый чемпионат WTA. Саккари в двух сетах обыграла Свёнтек 30 | Теннис

11:57

Формула-1. Гран-при Сан-Паулу: Превью этапа 164 | Формула-1

11:02

Сергей Деревянченко и Карлос Адамес прокомментировали анонс их боя 167 | Бокс

10:53

Скотти Пиппен назвал самого доминирующего игрока НБА. Это не Леброн Джеймс 158 | Баскетбол

10:48

Кевин Гарнетт рассказал, в чём разница между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом 145 | Баскетбол

10:43

Дерек Чисора прокомментировал возможную смену тренера Джошуа перед реваншем с Усиком 144 | Бокс

10:38

Промоутер Усика назвал три потенциальных места проведения реванша с Джошуа 166 | Бокс

10:22

У Джошуа назвали сроки реванша с Усиком и вероятное место боя 158 | Бокс

10:15

Хирн: Джошуа хочет не просто победить Усика. Он хочет его отфигачить 167 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

НБА. Джордан Кларксон и Пол Рид возглавили топ-5 моментов игрового дня 9 ноября (Видео)

НБА. Стефен Карри и Карл-Энтони Таунс возглавили топ-10 моментов игрового дня 8 ноября (Видео)

Париж. Джокович победил Медведева: обзор финального матча (видео)

НБА. Бадди Хилд, Дрэймонд Грин и Коул Энтони – в топ-10 моментов игрового дня 7 ноября (Видео)

НБА. Лука Дончич и Никола Йокич – в топ-10 моментов игрового дня 6 ноября (Видео)

НБА. Шэй Гилджесс-Александер и Айзейя Стюарт возглавили топ-10 моментов игрового дня 4 ноября (Видео)

Париж. Победы Зверева, Медведева, Рууда и Гастона: обзор матчей третьего круга (видео)



 

Топ-новости недели

Сергей Кулиш и Елена Костевич – победители Кубка президента ISSF по пулевой стрельбе
Формула 1. Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Хэмилтон - второй
Сауль Альварес нокаутировал Калеба Планта (+ Видео нокаута)
Бокс. ЧМ 2021 (муж). Юрий Захареев – чемпион мира в весовой категории до 71 кг (+Видео)
Бокс. ЧМ 2021 (муж). Юрий Захареев вышел в финал в категории до 71 кг (+Видео)




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2021 (186)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
Июль 2021 (308)
Июнь 2021 (540)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.