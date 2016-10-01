Итоговый чемпионат WTA. Контавейт обыграла Крейчикову, Плишкова победила Мугурусу

Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц

В Гвадалахаре (Мексика) стартовал Итоговый чемпионат WTA с призовым фондом $5 000 000. В первый день соревнований состоялись два матча в Группе Теотиуакан.Эстонкапобедила чешкусо счётом 6:3, 6:4.За 1 час 15 минут игрового времени победительница реализовала два брейк-пойнта из трех и не позволила Крейчиковой заработать ни одного брейк-пойнта. Контавейт также восемь раз подала навылет и допустила три двойные ошибки, против двух эйсов и пяти двойных у чешки.Чешкав трех сетах одолела испанкусо счетом 4:6, 6:2, 7:6(6).Матч продолжался 2 часа 26 минут. Плишкова реализовала четыре из 12-ти брейк-пойнтов, восемь раз подала навылет и совершила девять двойных ошибок и. На счету Мугурусы восемь эйсов, три двойные ошибки и три брейка.Анетт Контавейт (Эстония, 8) – Барбора Крейчикова (Чехия, 2) - 6:3, 6:4Каролина Плишкова (Чехия, 3) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – 4:6, 6:2, 7:6(6)_1. Анетт Контавейт (Эстония, 8) – 1 победа/0 поражений (сеты 2-0), (геймы 12-7)2. Каролина Плишкова (Чехия, 3) – 1/0 (2-1), (17-14)3. Гарбинте Мугуруса (Испания, 6) – 0/1 (1-2), (14-17)4. Барбора Крейчикова (Чехия, 2) – 0/1 (0-2), (7-12)