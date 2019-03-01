Ястремская — о неудачном сезоне: Я никогда не сдавалась и не теряла голову

Вчера, 14:42 120 | Теннис

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги уходящего сезона, ставшего для нее самым неудачным в карьере.



Напомним, до июля теннисистка не имела права выступать на официальных турнирах из-за дисквалификации. За оставшиеся пять месяцев она провела 18 матчей, в которых одержала всего семь побед.



«Несмотря на взлёты и падения, этот сезон-2021 стал для меня очень эмоциональным. Но я никогда не сдавалась и не теряла голову.



Очень благодарна за то, что занимаюсь спортом, который очень люблю, и уже не могу дождаться следующего сезона! Спасибо за вашу поддержку, которая так много для меня значит!» — написала спортсменка на своей странице в



Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги уходящего сезона, ставшего для нее самым неудачным в карьере.Напомним, до июля теннисистка не имела права выступать на официальных турнирах из-за дисквалификации. За оставшиеся пять месяцев она провела 18 матчей, в которых одержала всего семь побед.«Несмотря на взлёты и падения, этот сезон-2021 стал для меня очень эмоциональным. Но я никогда не сдавалась и не теряла голову.Очень благодарна за то, что занимаюсь спортом, который очень люблю, и уже не могу дождаться следующего сезона! Спасибо за вашу поддержку, которая так много для меня значит!» — написала спортсменка на своей странице в «твиттере»