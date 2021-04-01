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Билли Джин Кинг объяснила, почему дети подражают Надалю, а не Федереру с Джоковичем
Билли Джин Кинг объяснила, почему дети подражают Надалю, а не Федереру с ДжоковичемБывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американка Билли Джин Кинг рассказала, как относится к каждому теннисисту из «Большой тройки».

«Все они очень разные. Я обожаю Надаля. Илана (жена Билли Джин Кинг. – Прим.)  и я встретили его, когда ему было 14 или 15 лет. Не думаю, что он это помнит, но мы запомнили, потому что увидели ребёнка с большим потенциалом. Мы смотрели на него и думали: «Чёрт возьми, этот парень такой классный!».

Люблю смотреть, как он играет. Но что мне в нём больше всего нравится, так это то, насколько он уважает теннис, он так злится, когда другие игроки не проявляют уважения к теннису. Вот почему дети стремятся быть похожими на него. В этом он номер один. Зрелые люди больше любят Федерера из-за его элегантности, он красиво отбивает мячи и буквально танцует на корте. А Надаль придерживается своих ценностей и более приземлён.

Джокович уникален и неповторим. Он очень умён и более открыт в отношении перемен, чем те двое. Думаю, Новак соберёт больше всего титулов. Всё потому, что когда Федерер и Надаль соревновались, то отбирали друг у друга трофеи. Мартина Навратилова и Крис Эверт выиграли бы 40 турниров «Большого шлема», если бы одна из них не появилась в то время», — приводит слова Кинг AS.
По материалам: Чемпионат
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