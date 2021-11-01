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Линц. Первая сеяная Радукану проиграла 106-й ракетке мира
Линц. Первая сеяная Радукану проиграла 106-й ракетке мираВ Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде проходили матчи второго круга.

Чемпионка US Open–2021, 20-я ракетка мира 18-летняя британка Эмма Радукану, посеянная под первым номером, неожиданно проиграла 20-летней представительнице Китая Синью Ван (Q), занимающей в мировом рейтинге 106-е место со счётом 1:6, 7:6(0), 5:7.

Встреча продлилась 2 часа 35 минут. Радукану реализовала три брейк-пойнта из пяти, Синью Ван – семь из 16-ти. Эмма выполнила восемь эйсов и допустила одну двойную ошибку, а китаянка один раз подала навылет и дважды ошиблась при подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.

За путёвку в полуфинал турнира Ван сразится с американкой Элисон Риске (8), которая победила француженку Ализе Корне – 6:4, 6:4.

Теннис. WTA 250 - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард.  Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 28 участниц.
Второй круг
Синью Ван (Китай) - Эмма Радукану (Великобритания, 1) – 6:1, 6:7, 7:5
Элисон Риске (США, 8) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 6:4
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