Линц. Первая сеяная Радукану проиграла 106-й ракетке мира

Теннис. WTA 250 - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард. Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде проходили матчи второго круга.Чемпионка US Open–2021, 20-я ракетка мира 18-летняя британка, посеянная под первым номером, неожиданно проиграла 20-летней представительнице Китая(Q), занимающей в мировом рейтинге 106-е место со счётом 1:6, 7:6(0), 5:7.Встреча продлилась 2 часа 35 минут. Радукану реализовала три брейк-пойнта из пяти, Синью Ван – семь из 16-ти. Эмма выполнила восемь эйсов и допустила одну двойную ошибку, а китаянка один раз подала навылет и дважды ошиблась при подаче. Между собой теннисистки встречались впервые.За путёвку в полуфинал турнира Ван сразится с американкой(8), которая победила француженку– 6:4, 6:4.Синью Ван (Китай) - Эмма Радукану (Великобритания, 1) – 6:1, 6:7, 7:5Элисон Риске (США, 8) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 6:4