Линц. Калинина проиграла Кудерметовой во втором круге

Теннис. WTA 250 - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард. Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде проходят матчи второго круга.24-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 52-е место, уступила в трех сетах 32-й ракетке мира, своей ровеснице из России. Поединок продолжался 2 часа 6 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 4:6, 6:4, 6:2.По ходу матча у соперниц было по 13 брейк-пойнтов, из которых Калинина реализовала пять, а Кудерметова – семь. Ангелина один раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок, против восьми эйсов и трех двойных у Вероники. Ранее теннисистки не встречались.В четвертьфинале Кудерметова сыграет против lucky loser из Румынии Жаклин Кристиан, которая стала четвертьфиналисткой на отказе Ребекки Петерсон из Швеции.Отметим, что Калинина последней из украинок завершила выступление на турнире в Линце. В первом круге турнира выбыли из борьбы Даяна Ястремская и Катерина Козлова, а Леся Цуренко завершила выступление во втором круге.Вероника Кудерметова (Россия, 4) - Ангелина Калинина (Украина) – 4:6, 6:4, 6:2Жаклин Кристиан (Румыния, LL) – Ребекка Петерсон (Швейия) – 5:2 Rt