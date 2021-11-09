Линц. Леся Цуренко выбыла во втором круге

Теннис. WTA 250 - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард. Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошедшая через квалификацию 32-летняя украинка, занимающая в мировой классификации 132-е место, была разгромлена 69-й ракеткой мира, 27-летней бельгийкойсо счетом 6:0, 6:3.За 1 час 6 минут, проведенные на корте, Цуренко реализовала один брейк-пойнт из шести, ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок. На счету Ван Эйтванк шесть брейков из одиннадцати возможных и одна двойная ошибка, при отсутствии эйсов. В личном противостоянии теннисисток лидером остается украинка – 2:1.Соперницей бельгийки в 1/4 финала станет победительница матча Даниэль Коллинз (США, 3) – Гретье Миннен (Бельгия).Напомним, в первом круге турнира в Линце выбыли из борьбы украинки Даяна Ястремская и Катерина Козлова.Леся Цуренко (Украина, Q) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 6:0, 6:3