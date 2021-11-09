Патрик Макинрой предсказал, сколько ТБШ ещё выиграет Рафаэль Надаль

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой предположил, сколько турниров «Большого шлема» ещё в состоянии выиграть 20-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль.«Если он будет оставаться здоровым, то может выиграть от одного до трёх «Ролан Гаррос». Это разумное утверждение. Гораздо сложнее утверждать, что он сможет брать титулы на остальных мэйджорах», — приводит слова Макинроя Tennis.com.35-летний Рафаэль Надаль 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. На Australian Open у него один титул, на Уимблдоне — два, на Открытом чемпионате США — четыре.Ранее Надаль, который продолжает восстанавливаться после травмы, заявил о намерении выступить на Australian Open 2022 года.