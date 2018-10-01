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Новак Джокович планирует стать тренером после завершения карьеры
Новак Джокович планирует стать тренером после завершения карьерыСербский теннисист Новак Джокович заявил о желании стать тренером после завершения игровой карьеры.

«Я стараюсь передать новым поколениям всё, чему научился сам. Знания могут стать проклятием, если их не использовать.

Что мне делать, когда уйду на пенсию, — унести всё это с собой в могилу, чтобы те, кто придёт после меня, не смогли воспользоваться моей философией, методами работы и подходом? Для меня логично, что следующим шагом должна стать передача моих знаний другим. Я вижу себя в разных ролях в будущем и рад, что могу развиваться и как тренер», — приводит слова Джоковича ESPN.

Напомним, в минувшее воскресенье, 7 ноября, Новак Джокович стал обладателем трофея на «Мастерсе» в Париже, обыграв россиянина Даниила Медведева в финале.

Париж. Джокович победил Медведева: обзор финального матча (видео)
По материалам: Чемпионат
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