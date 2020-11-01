Линц. Ангелина Калинина прошла во второй круг

Сегодня, 08:52 0 | Теннис

В Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



52-я ракетка мира, 24-летняя украинка Ангелина Калинина вышла во второй круг после победы над 28-летней итальянкой Мартиной Тревизан, занимающей в рейтинге тWTA 113-ю позицию, со счетом 6:3, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Pа это время Калинина выиграла семь геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На счету Ангелины три эйса и две двойные ошибки, а Тревизан ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Это вторая победа украинки в двух встречах с итальянкой.



За выход а 1/4 финала Калинина сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой, которая получила четвертый номер посева и первый круг пропускает.



Напомним, Леся Цуренко прошла во второй круг, победив россиянку Екатерину Александрову -



Теннис. WTA 250 - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард. Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 28 участниц.

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:3, 6:4 В Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде проходят матчи первого круга.52-я ракетка мира, 24-летняя украинкавышла во второй круг после победы над 28-летней итальянкой, занимающей в рейтинге тWTA 113-ю позицию, со счетом 6:3, 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Pа это время Калинина выиграла семь геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. На счету Ангелины три эйса и две двойные ошибки, а Тревизан ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Это вторая победа украинки в двух встречах с итальянкой.За выход а 1/4 финала Калинина сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой, которая получила четвертый номер посева и первый круг пропускает.Напомним, Леся Цуренко прошла во второй круг, победив россиянку Екатерину Александрову - 6:4, 7:6(2) . Даяна Ястремская в стартовом мачте проиграла итальянке Ясмине Паолини – 4:6, 6:3, 2:6 , а Катерина Козлова уступила китаянке Синью Ван - 6:2, 2:6, 3:6 Ангелина Калинина (Украина) – Мартина Тревизан (Италия) – 6:3, 6:4