Линц. Катерина Козлова не прошла во второй круг

Вчера, 17:49 90 | Теннис

В Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Преодолевшая квалификацию 27-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в рейтинге WTA 145-е место, уступила в трех сетах 106-й ракетке мира, 20-летней китаянке Синью Ван. Поединок продолжался 1 час 45 минут и завершился в пользу китаянки со счетом 2:6, 6:2, 6:3.



Козлова использовала два брейка из четырех возможных, выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку. Синью Ван сделала три брейка из шести возможных, шесть раз подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. Между собой теннисистки играли впервые.



Во втором круге соперницей Синью Ван будет британка Эмма Радукану, которая получила первый номер посева и первый круг пропускает.



Напомним, Леся Цуренко прошла во второй круг, победив россиянку Екатерину Александрову -



Теннис. WTA 250 - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард. Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 28 участниц.

Первый круг

Синью Ван (Китай) - Катерина Козлова (Украина) – 2:6, 6:2, 6:3 В Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Преодолевшая квалификацию 27-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 145-е место, уступила в трех сетах 106-й ракетке мира, 20-летней китаянке. Поединок продолжался 1 час 45 минут и завершился в пользу китаянки со счетом 2:6, 6:2, 6:3.Козлова использовала два брейка из четырех возможных, выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку. Синью Ван сделала три брейка из шести возможных, шесть раз подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. Между собой теннисистки играли впервые.Во втором круге соперницей Синью Ван будет британка Эмма Радукану, которая получила первый номер посева и первый круг пропускает.Напомним, Леся Цуренко прошла во второй круг, победив россиянку Екатерину Александрову - 6:4, 7:6(2) . Даяна Ястремская в стартовом мачте проиграла итальянке Ясмине Паолини – 4:6, 6:3, 2:6 Синью Ван (Китай) - Катерина Козлова (Украина) – 2:6, 6:2, 6:3