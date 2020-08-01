Линц. Леся Цуренко обыграла Александрову и вышла во второй круг

Теннис. WTA 250 - Upper Austria Ladies Linz. Линц (Австрия). Хард. Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Линце (Австрия) на турнире категории WTA 250 – Upper Austria Ladies Linz в одиночном разряде проходят матчи первого круга.32-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 132-е место, нанесла поражение 30-й ракетке мира, 26-летней россиянке, посеянной под пятым номером, со счетом 6:4, 7:6(2).За 1 час 39 минут игрового времени Цуренко выиграла пять геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Навылет Леся не подавала и на подаче не ошибалась. На счету Александровой четыре эйса и три двойные ошибки. Это была третья победа украинки в трех встречах с россиянкой.Следующая соперница Цуренко определится в матче Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Синья Краус (Австрия).Леся Цуренко (Украина, Q) – Екатерина Александрова (Россия, 5) – 6:4, 7:6(2)