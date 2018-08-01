Париж. Джокович победил Медведева: обзор финального матча (видео)

Вчера, 15:11 114 | Теннис / Видео



Для Джоковича этот титул стал пятым в сезоне и 86-м в карьере.

В Париже (Франция) на турнире категории Masters - Rolex Paris Masters в финальном матче сербский теннисист Новак Джокович (№1 ATP) обыграл в трех сетах россиянина Даниила Медведева (№2 ATP) со счетом 4:6, 6:3, 6:3 . Матч продолжался 2 часа 15 минут. Теперь в личном противостоянии теннисистов Новак лидирует со счетом 7:4.Для Джоковича этот титул стал пятым в сезоне и 86-м в карьере.