Джокович: Медведев — мой главный соперник прямо сейчас. Он станет первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович комплиментарно высказался в адрес россиянина Даниила Медведева.«Против Даниила тяжело играть — он круто подаёт и здорово передвигается как для своего высокого роста, — цитирует Джокович SportKlub. - На данный момент в его игре нет пробелов. На данный момент он, вероятно, мой главный соперник в туре.У Медведева классные удары — как справа, так и слева. Если раньше его форхенд не был полноценным оружием, то сейчас он великолепен. Даниил — умный и трудолюбивый парень, который старается на максимум раскрыть свой потенциал.Сейчас он близок к званию первой ракетки мира, и я уверен, что рано или поздно он ею станет. И когда это случится, никто не сможет сказать, что этот успех незаслуженный. Даниил — лидер нового поколения, в котором соревнуются такие игроки как Зверев, Циципас, Тим и Рублёв».