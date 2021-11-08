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Рейтинг ATP. Зверев стал третьей ракеткой мира, Марченко потерял одну позицию, Стаховский - две
Рейтинг ATP. Зверев стал третьей ракеткой мира, Марченко потерял одну позицию, Стаховский - двеМужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 8 ноября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Возглавляет мировую классификацию по-прежнему серб Новак Джокович, увеличив отрыв от россиянина Даниила Медведева до 3300 очков.
Немецкий теннисист Александр Зверев стал третьей ракеткой мира, сместив на четвертое место грека Стефаноса Циципаса. Россиянин Андрей Рублёв поднялся на 5-е место, обойдя испанца Рафаэля Надаля. Поляк Хуберт Хуркач поднялся на 9-ю строчку рейтинга, опередив итальянца Янника Синнера.

Украинец Илья Марченко потерял один пункт и опустился на 155-е место. Две позиции утратил Сергей Стаховский (229-й), на один пункт поднялся Виталий Сачко (245-й).
 
Рейтинг ATP от 08.11.2021 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10940 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 6540
4 (3). Стефанос Циципас (Греция) – 6540
5 (6). Андрей Рублев (Россия) – 4950
6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3760
9 (10). Хуберт Хуркач (Польша) - 3706
10 (9). Янник Синнер (Италия) – 3395

155 (154). Илья Марченко (Украина) – 435
229 (227). Сергей Стаховский (Украина) – 281
245 (246). Виталий Сачко (Украина) - 238

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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